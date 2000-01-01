30.09 20:38 MIGnews.com

Эрдоган увидел "руку Израиля" в курдcком референдуме

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что израильское ведомство разведки Моссад сыграло определенную роль в голосовании за отделение Иракского Курдистана от Ирака.Подтверждением этому, по его словам, являются израильские флаги, которыми размахивали курды после завершения референдума, на котором проголосовала большая часть населения.Об этом турецкий лидер заявил во время выступления в провинции Эрзурум, которое транслировалось по государственному телевидению в субботу, 30 сентября.Эрдоган также подчеркнул, что курды поплатятся за проведенный референдум.“Региональные власти северного Ирака предприняли шаг, не задумываясь о нашей стране, которая оказывала им всяческую поддержку на протяжении долгого времени. Так что им придется заплатить за это”.Он также высмеял поддержку Израиля курдскому региону:“Осознаете ли вы что вы делаете”, - обратился Эрдоган к курдам. – Только Израиль вас поддерживает”, - отметил президент Турции.По мнению Эрдогана, администрация региона “создает не независимое государство, а новую рану в региона”.Анкара яростно выступала против плебисцита Иракского Курдистана и угрожала санкциями в отношении автономного региона. Также против референдума были Багдад и Тегеран.Иракское правительство запретило проводить голосование. Власти заявили, что это конституции Ирака, а итоги референдума признаны не будут.