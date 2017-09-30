Джебхат ан-Нусра и ISIS провалили наступление в Сирии
Попытки наступления, которые боевики "Джебхат ан-Нусры" и ISIS предпринимали на западе и востоке Сирии в последние недели, завершились провалом.
ВКС за десять дней уничтожили более двух тысяч террористов — это самые серьезные потери группировок за последние месяцы.
Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Скоординированные по времени и направлениям ударов вылазки боевиков на позиции сирийских войск в провинциях Идлиб и Дейр-эз-Зор при поддержке авиации ВКС России были успешно нейтрализованы, а нападавшие боевики уничтожены", — заявил генерал.
Эти потери стали для обеих группировок самыми серьезными за последние несколько месяцев, подчеркнул представитель Минобороны.
Значительный урон боевому потенциалу террористов нанесли действия российской авиации — в результате ударов ВКС за десять дней были уничтожены 2359 боевиков, в том числе 16 полевых командиров и более 400 экстремистов — выходцев из России и стран СНГ. Кроме того, еще порядка 2,7 тысячи человек террористы потеряли ранеными.
Также уничтожено 67 опорных пунктов, 27 танков, 21 установка реактивных систем залпового огня, 149 автомобилей, оснащенных пулеметами, 17 "джихадмобилей" и 51 склад боеприпасов, передает РИА Новости.