Путин поздравил Нетаниягу с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим новым, 2018 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.
В частности, обращаясь к премьер-министру Государства Израиль Биньямину Нетаниягу, он отметил, что российско-израильские отношения носят дружественный, конструктивный характер.
Глава Кремля подчеркнул, что рассчитывает на продолжение совместной работы по укреплению двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях, а также партнерского взаимодействия в усилиях по обеспечению стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.
В целом на сайте Кремля были опубликованы поздравления в адрес руководителей более трех десятков государств, а также частично признанных Южной Осетии и Абхазии. Поздравил президент с Рождеством и наступающим Новым годом также и Папу Римского Франциска.