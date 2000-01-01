30.12 11:39 MIGnews.com

Путин поздравил Нетаниягу с Новым годом

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Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим новым, 2018 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.В частности, обращаясь к премьер-министру Государства Израиль Биньямину Нетаниягу, он отметил, что российско-израильские отношения носят дружественный, конструктивный характер.Глава Кремля подчеркнул, что рассчитывает на продолжение совместной работы по укреплению двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях, а также партнерского взаимодействия в усилиях по обеспечению стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.В целом на сайте Кремля были опубликованы поздравления в адрес руководителей более трех десятков государств, а также частично признанных Южной Осетии и Абхазии. Поздравил президент с Рождеством и наступающим Новым годом также и Папу Римского Франциска.