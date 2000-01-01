Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Путин поздравил Нетаниягу с Новым годом | Фото: Коби Гидеон, GPO30.12 11:39   MIGnews.com

Путин поздравил Нетаниягу с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим новым, 2018 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.

В частности, обращаясь к премьер-министру Государства Израиль Биньямину Нетаниягу, он отметил, что российско-израильские отношения носят дружественный, конструктивный характер.

Глава Кремля подчеркнул, что рассчитывает на продолжение совместной работы по укреплению двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях, а также партнерского взаимодействия в усилиях по обеспечению стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

В целом на сайте Кремля были опубликованы поздравления в адрес руководителей более трех десятков государств, а также частично признанных Южной Осетии и Абхазии. Поздравил президент с Рождеством и наступающим Новым годом также и Папу Римского Франциска.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:47
В Новый год в Берлине будут "безопасные зоны" для женщин
13:56
Скончался араб, раненный в столкновениях с ЦАХАЛом
13:26
Мохаммеду Мурси докинули еще 3 года тюрьмы
13:09
На солдат ЦАХАЛа напал шакал
12:32
Стрельба в кафе Лондона
12:15
Палестинский посол - на сцене с международным террористом
10:56
Израильтянин погиб в Таиланде
10:23
КНДР продолжит наращивание ядерное мощи
09:50
Эрдоган предупредил Израиль не нагнетать обстановку
09:20
Посольство Панамы не переезжает в Иерусалим
07:46
Гватемала просит уважать ее решение по посольству
07:13
Протесты в Иране: задержаны 52 человека
06:27
ПА: решение Трампа укрепит палестинское единство
05:29
Британия пригрозила санкциями Facebook и Twitter
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus