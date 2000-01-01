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Сыновей предыдущего короля Саудии освободили из заключения | Фото: Thinkstock30.12 23:31   MIGnews.com

Сыновей предыдущего короля Саудии освободили из заключения

Два сына покойного короля Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдул-Азиза Аль Сауда освобождены из-под ареста, где они находились во время расследования дела о коррупции, сообщает издание The National.

На прошлой неделе саудовские СМИ сообщили об освобождении 23 из более чем 200 человек, задержанных по этому делу. Все освобожденные заключили сделку с правосудием.

Освобожденные сыновья покойного короля — это принцы Фейсал бен Абдалла и Машааль бен Абдалла. По информации СМИ, единственным принцем в заточении остается Турки бен Абдалла. Ещё один из братьев — принц Митаб бен Абдалла — был отпущен на свободу в ноябре после трех недель следствия.
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