31.12 06:28 MIGnews.com

$72 млн. выделят на борьбу с антиизраильским движением BDS

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Правительство Израиля сегодня утвердило план о выделении суммы в размере 72 млн. долларов на борьбу с антиизраильским движением BDS.Об этом в субботу, 30 декабря сообщает The Jerusalem Post.План, который предусматривает огромные финансовые вложения Израиля в борьбу против масштабной антиизраильской кампании BDS, или "Бойкот, изоляция и санкции", был предложен на рассмотрение кабинету министров на прошлой неделе. Проект приняли сегодня без единого возражения.Согласно плану, правительство создаст некоммерческую организацию, в совет которой войдут правительственные чиновники и иностранные доноры. Совет будет следить за инфраструктурой, связанной с экономикой Израиля, и вести наблюдение за антиизраильским движением.Также в плане говорится, что средства на создание этой структуры будут поступать как от израильского правительства, так и от еврейских доноров, и еврейских общин за рубежом.