$72 млн. выделят на борьбу с антиизраильским движением BDS
Правительство Израиля сегодня утвердило план о выделении суммы в размере 72 млн. долларов на борьбу с антиизраильским движением BDS.
Об этом в субботу, 30 декабря сообщает The Jerusalem Post.
План, который предусматривает огромные финансовые вложения Израиля в борьбу против масштабной антиизраильской кампании BDS, или "Бойкот, изоляция и санкции", был предложен на рассмотрение кабинету министров на прошлой неделе. Проект приняли сегодня без единого возражения.
Согласно плану, правительство создаст некоммерческую организацию, в совет которой войдут правительственные чиновники и иностранные доноры. Совет будет следить за инфраструктурой, связанной с экономикой Израиля, и вести наблюдение за антиизраильским движением.
Также в плане говорится, что средства на создание этой структуры будут поступать как от израильского правительства, так и от еврейских доноров, и еврейских общин за рубежом.