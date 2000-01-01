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$72 млн. выделят на борьбу с антиизраильским движением BDS | Фото:31.12 06:28   MIGnews.com

$72 млн. выделят на борьбу с антиизраильским движением BDS

Правительство Израиля сегодня утвердило план о выделении суммы в размере 72 млн. долларов на борьбу с антиизраильским движением BDS.

Об этом в субботу, 30 декабря сообщает The Jerusalem Post.

План, который предусматривает огромные финансовые вложения Израиля в борьбу против масштабной антиизраильской кампании BDS, или "Бойкот, изоляция и санкции", был предложен на рассмотрение кабинету министров на прошлой неделе. Проект приняли сегодня без единого возражения.

Согласно плану, правительство создаст некоммерческую организацию, в совет которой войдут правительственные чиновники и иностранные доноры. Совет будет следить за инфраструктурой, связанной с экономикой Израиля, и вести наблюдение за антиизраильским движением.

Также в плане говорится, что средства на создание этой структуры будут поступать как от израильского правительства, так и от еврейских доноров, и еврейских общин за рубежом.
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