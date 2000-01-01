Израиль определился с датой выхода из ЮНЕСКО

В пятницу, 29 декабря, Израиль официально сообщил ЮНЕСКО о выходе из состава организации.
Об этом заявила гендиректор структуры Одре Азуле, пишет DW
По ее словам решение Израиля должно вступить в силу 31 декабря 2018 года.
Одре Азуле добавила, что "глубочайше сожалеет" об этом событии.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что страна приняла решение выйти из состава ЮНЕСКО вслед за США.
Напомним, 12 октября Государственный департамент США официально объявил о выходе страны из состава ЮНЕСКО.
Вашингтон объяснил свое решение необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся "антиизраильской предвзятостью" (в 2011 году ЮНЕСКО предоставила Палестинской автономии статус полноправного члена, что вызвало негодование США и Израиля) и увеличением задолженности в организации.
Генеральный секретарь партии Палестинская национальная инициатива Мустафа Баргути подверг резкой критике решение США выйти из ЮНЕСКО, назвав его позорным.