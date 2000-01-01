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Израиль определился с датой выхода из ЮНЕСКО | Фото:30.12 16:48   MIGnews.com

Израиль определился с датой выхода из ЮНЕСКО

В пятницу, 29 декабря, Израиль официально сообщил ЮНЕСКО о выходе из состава организации.

Об этом заявила гендиректор структуры Одре Азуле, пишет DW

По ее словам решение Израиля должно вступить в силу 31 декабря 2018 года.

Одре Азуле добавила, что "глубочайше сожалеет" об этом событии.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что страна приняла решение выйти из состава ЮНЕСКО вслед за США.

Напомним, 12 октября Государственный департамент США официально объявил о выходе страны из состава ЮНЕСКО.

Вашингтон объяснил свое решение необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся "антиизраильской предвзятостью" (в 2011 году ЮНЕСКО предоставила Палестинской автономии статус полноправного члена, что вызвало негодование США и Израиля) и увеличением задолженности в организации.

Генеральный секретарь партии Палестинская национальная инициатива Мустафа Баргути подверг резкой критике решение США выйти из ЮНЕСКО, назвав его позорным.
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