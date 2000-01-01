31.12 04:31 MIGnews.com
Ирландия выдала рекордное количество паспортов иностранцам
Ирландское правительство в 2017 году выдало рекордное число паспортов иностранцам ирландского происхождения.
Об этом в субботу, 30 декабря сообщило министерство иностранных дел этой страны.
Отмечается, что пятую часть из 779 тысяч выданных за год удостоверений личности получили заявители, живущие в Великобритании и Северной Ирландии.
Выдача паспортов увеличилась на 6% по сравнению с прошлым и на 15% по сравнению с 2015 годом.
Такой интерес к ирландскому гражданству в Дублине связан с намерением Великобритании покинуть Евросоюз в 2019 году.
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