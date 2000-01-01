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Ирландия выдала рекордное количество паспортов иностранцам | Фото:31.12 04:31   MIGnews.com

Ирландия выдала рекордное количество паспортов иностранцам

Ирландское правительство в 2017 году выдало рекордное число паспортов иностранцам ирландского происхождения.

Об этом в субботу, 30 декабря сообщило министерство иностранных дел этой страны.

Отмечается, что пятую часть из 779 тысяч выданных за год удостоверений личности получили заявители, живущие в Великобритании и Северной Ирландии.

Выдача паспортов увеличилась на 6% по сравнению с прошлым и на 15% по сравнению с 2015 годом.

Такой интерес к ирландскому гражданству в Дублине связан с намерением Великобритании покинуть Евросоюз в 2019 году.
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