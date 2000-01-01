30.12 17:13 MIGnews.com

Эрдоган: Турция продолжит борьбу за Иерусалим

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предупреждением в адрес США и Израиля относительно Иерусалима.Эрдоган направил видеосообщение 16-ому Конгрессу Американского общества мусульман (MAS) и Исламского сообщества Северной Америки (ICNA), в котором отметил: "В особенности я призываю руководства США и Израиля избегать новых шагов, которые могли бы спровоцировать эскалацию напряженности"."Иерусалим важен для нас настолько, что мы не станем жертвовать им ради чьей-либо выгоды и личных интересов. Иерусалим - это красная черта для всех мусульман" – говорится в послании."Успешное голосование в Генассамблее ООН наглядно показало, что в единстве мы можем достичь многого. Это победа единства и единения, которая показала всему миру, что есть вещи, которые нельзя купить за деньги", - сказал Эрдоган.Турецкий лидер привлек внимание к тому, что шантаж и угрозы, к которым США прибегли до голосования на ГА ООН по Иерусалиму, не возымели действия, и 128 стран выступили в защиту исторического статуса и священности Иерусалима.Эрдоган добавил, что Турция, председательствующая в настоящее время в Организации исламского сотрудничества (ОИС), продолжит борьбу за Иерусалим, и пожелал, чтобы данный вопрос стал "поводом для пробуждения мусульман".Напомним, 21 декабря на экстренном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 128 стран призвали США отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля, 35 государств воздержались, а девять – поддержали американцев.