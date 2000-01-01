30.12 18:48 MIGnews.com

Эрдоган обвинил США в визовом кризисе

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что инициаторами визового кризиса между Анкарой и Вашингтоном, закончившегося на этой неделе, были США.Об этом в субботу, 30 декабря сообщает агентство Anadolu."США начали визовый кризис, и большое им спасибо, что сами его завершили. Мы не хотели визового кризиса. Теперь он закончился. Это то, что должно было случиться в любом случае", - заявил турецкий лидер.По словам Эрдогана, Турция намерена сотрудничать с США в Сирии так, как Турция это делает с Ираном и Россией. "Проблема в том, хотят ли США с нами сотрудничать", - сказал турецкий лидер.Отметим, посольство США в Анкаре заявило в четверг о снятии всех ограничений на визовые услуги в связи с получением от Турции гарантий безопасности для сотрудников американских дипмиссий. В результате Турция решила снять ограничения на выдачу виз на территории США в ответ на аналогичный шаг Вашингтона.