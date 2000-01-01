Трамп поддержал протестующих против правительства в Иране
Президент США Дональд Трамп поддержал демонстрантов в Иране, выступающих против правительства.
Об этом глава Белого дома написал в субботу, 30 декабря на своей странице в Twitter.
"Множество сообщений о мирных протестах граждан Ирана, которые насытились коррупцией режима и его разбазариванием национальных богатств для спонсирования терроризма за рубежом. Иранские власти должны уважать права своих людей, включая право на выражение себя. Мир наблюдает!", — написал Трамп.