30.12 21:48 MIGnews.com

Трамп поддержал протестующих против правительства в Иране

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Президент США Дональд Трамп поддержал демонстрантов в Иране, выступающих против правительства.Об этом глава Белого дома написал в субботу, 30 декабря на своей странице в Twitter."Множество сообщений о мирных протестах граждан Ирана, которые насытились коррупцией режима и его разбазариванием национальных богатств для спонсирования терроризма за рубежом. Иранские власти должны уважать права своих людей, включая право на выражение себя. Мир наблюдает!", — написал Трамп.