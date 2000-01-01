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Трамп поддержал протестующих против правительства в Иране | Фото:30.12 21:48   MIGnews.com

Трамп поддержал протестующих против правительства в Иране

Президент США Дональд Трамп поддержал демонстрантов в Иране, выступающих против правительства.

Об этом глава Белого дома написал в субботу, 30 декабря на своей странице в Twitter.

"Множество сообщений о мирных протестах граждан Ирана, которые насытились коррупцией режима и его разбазариванием национальных богатств для спонсирования терроризма за рубежом. Иранские власти должны уважать права своих людей, включая право на выражение себя. Мир наблюдает!", — написал Трамп.
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