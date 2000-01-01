30.12 07:46 MIGnews.com

Гватемала просит уважать ее решение по посольству

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План президента Гватемалы Джимми Моралеса по перемещению посольства в Израиле не будет отменен, предупредила министр иностранных дел Сандра Йовел, попросив критиков этой инициативы отнестись к ней с уважением."Это решение уже принято и отменено не будет ... Правительство Гватемалы очень уважает позиции других стран. И, поскольку мы уважаем их решения, мы считаем, что они должны уважать решения, принятые Гватемалой", - заявила глава внешнеполитической деятельности 29 декабря на мемориальном мероприятии, посвященном завершению гражданской войны в 1996 году.Напомним, что весьма неожиданно на фоне осуждения аналогичного решения со стороны США на прошлых выходных Моралес сам объявил о переезде посольства из Тель-Авива в Иерусалим, после чего Гватемала стала первой страной, последовавшей в этом на Вашингтоном. Позже Йовел называла это " суверенным решением Гватемалы".