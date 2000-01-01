Посольство Панамы не переезжает в Иерусалим

Правительство Панамы опровергло опубликованную в СМИ информацию о своем намерении переместить посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщил в пятницу МИД центральноамериканской страны.
El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera que la República de Panamá mantendrá su Embajada ante el Estado de Israel en la ciudad de Tel Aviv. Hace un llamado a descartar noticias falsas, que no estén sustentadas con informaciones provenientes de una fuente oficial.
"Министерство иностранных дел подтверждает, что Республика Панама оставит свое посольство в государстве Израиль в городе Тель-Авив. Ведомство опровергают эти ложные новости, не подтвержденные официальными источниками", — говорится в сообщении панамского МИДа в Twitter.
Данное сообщение появилось после того, как некоторые СМИ сообщили о якобы ведущейся Панамой оценке возможности перевода дипмиссии в Иерусалим вслед за Гватемалой.