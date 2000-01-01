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30.12 09:20   MIGnews.com

Посольство Панамы не переезжает в Иерусалим

Правительство Панамы опровергло опубликованную в СМИ информацию о своем намерении переместить посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщил в пятницу МИД центральноамериканской страны.


"Министерство иностранных дел подтверждает, что Республика Панама оставит свое посольство в государстве Израиль в городе Тель-Авив. Ведомство опровергают эти ложные новости, не подтвержденные официальными источниками", — говорится в сообщении панамского МИДа в Twitter.

Данное сообщение появилось после того, как некоторые СМИ сообщили о якобы ведущейся Панамой оценке возможности перевода дипмиссии в Иерусалим вслед за Гватемалой.
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