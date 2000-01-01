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Эрдоган предупредил Израиль не нагнетать обстановку | Фото: Recep Tayyip Erdoğan/Flickr30.12 09:50   MIGnews.com

Эрдоган предупредил Израиль не нагнетать обстановку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал правительства США и Израиля воздержаться от шагов, которые приведут к эскалации напряженности.

"Одержанная нами победа в вопросе об Иерусалиме является показателем многих вещей, которых мы можем достичь сообща, благодаря солидарности … Эта победа также демонстрирует миру существование ценностей, которые нельзя купить деньгами. Шантаж и угрозы до голосования оказались тщетными.

В лице 128 стран весь мир заявил о поддержке исторического статуса и святости Иерусалима. Каждый должен извлечь свой урок из голосования по Иерусалиму. Мы призываем правительства США и Израиля не предпринимать шагов для обострения напряженности, потому что Иерусалим слишком дорог, чтобы стать жертвой наших собственных интересов", - заяви он, выступая в режиме видеосвязи на съезде Исламского совета Северной Америки и Сообщества американских мусульман 30 декабря.

Эрдоган заверил, что Иерусалим является "красной линией всех мусульман" и призвал последователей ислама "не позволять никому разделять нас на основании этнических или культурных различий".
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