30.12 09:50 MIGnews.com

Эрдоган предупредил Израиль не нагнетать обстановку

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал правительства США и Израиля воздержаться от шагов, которые приведут к эскалации напряженности."Одержанная нами победа в вопросе об Иерусалиме является показателем многих вещей, которых мы можем достичь сообща, благодаря солидарности … Эта победа также демонстрирует миру существование ценностей, которые нельзя купить деньгами. Шантаж и угрозы до голосования оказались тщетными.В лице 128 стран весь мир заявил о поддержке исторического статуса и святости Иерусалима. Каждый должен извлечь свой урок из голосования по Иерусалиму. Мы призываем правительства США и Израиля не предпринимать шагов для обострения напряженности, потому что Иерусалим слишком дорог, чтобы стать жертвой наших собственных интересов", - заяви он, выступая в режиме видеосвязи на съезде Исламского совета Северной Америки и Сообщества американских мусульман 30 декабря.Эрдоган заверил, что Иерусалим является "красной линией всех мусульман" и призвал последователей ислама "не позволять никому разделять нас на основании этнических или культурных различий".