31.01 10:18 MIGnews.com

Что позволено Эльдаду Яниву, запрещено Йораму Шефтелю

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Комитет по этике Израильской Ассоциации Адвокатов принял решение рассмотреть в дисциплинарном суде дело адвоката Йорама Шефтеля - защитника “хевронского стрелка” Эльора Азарии.Шефтель обозвал начальника Генштаба ЦАХАЛа генерала Гади Айзенкота “мизерным, мелким чиновником, жирным начальником департамента канализации в муниципалитете”.Адвокат Итамар Бен-Гвир, комментируя данное решение, заявил: “Это - черный день для адвокатов. Шефтель допустил подобные высказывания. Однако, если мы исследуем их более внимательно, то осознаем, что они - в самом сердце вопроса о свободе слова в Государстве Израиль - даже если речь идет о о мерзких и раздражающих высказываниях, совершенно ясно, что свобода слова распространяется и на них”.Бен-Гвир продолжил: “Где все герои демократии? Где те, кто готов пожертвовать жизнью ради того, чтобы предоставить слово террористу? Те, кто защищает “право” называть Израиль нацистским государством?”Бен-Гвир предупредил: “До сегодняшнего дня в израильских юридических школах учат прецедентному праву. Именно основываясь на нем Верховный Суд освободил Шефтеля от ответственности , когда он протестовал против леваков, атаковавших его. Дисциплинарный суд - очень проблематичен. Он создает скользкий уклон и еще одну проблему дискриминации. Янив Эдльдад тоже адвокат, и посмотрите, чего он наговорил о премьер-министре. Я - за то, чтобы Янив Эльдад имел возможность высказывать свое мнение. Но почему то, что позволено Эльдаду Яниву запрещено Йораму Шефтелю? Если Шефтеля осудят, адвокаты будут бояться говорить”.