31.01 11:21 MIGnews.com

"Мы не должны упускать из виду действия Ирана"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Вчера (30.01), на 11-ой ежегодной международной конференции Института исследований национальной безопасности (INSS), бывший министр и член военно-политического кабинета, Гидеон Саар заявил: "Израиль должен быть готов к тому, что американцы откажутся от соглашения относительно ядерной программы Ирана. Не факт, что такой шаг неизбежно приведет к краху соглашения. Иран вполне сможет использовать в своих интересах раскол международного сообщества и дальнейшем соблюдения этого соглашения Россией, Китаем и ЕС. Нет никаких сомнений в том, что такой шаг увеличит вероятность иранского "прорыва" в ядерной программе. Этот сценарий требует от Израиля оперативно подготовиться к такому варианту событий. Несмотря на стремление США не допустить приобретения Ираном ядерного оружия, наше государство должно быть готово действовать в одиночку".Саар добавил: "В то же время мы не должны упускать из виду действия Ирана в сирийско-ливанском контексте. Необходимо внести стратегическую ясность наших "красных линий", и в первую очередь – нельзя допустить сооружение заводов для производства высокоточных ракет для Хизбаллы, в Ливане или Сирии".11-конференция Института приурочена к 70-летию государства Израиль и проходит в эти дни - 29-31 января. На конференции обсуждаются такие темы как необходимость переоценки приоритетов национальной безопасности, палестинский вопрос, региональный статус США и отношения между Соединенными Штатами и Израилем, усиление влияния Ирана на Ближнем Востоке и прочие темы, касающиеся Израиля и Ближнего востока. Кроме Гидеона Саара на конференции выступают министры – Гилад Эрдан, Авигдор Либерман, Нафтали Беннет, Йоав Галант, а также депутаты, генералы в отставке, дипломаты и ученые.INSS - независимый академический институт, специализирующийся на изучении ключевых вопросов, связанных с национальной безопасностью Израиля и ситуаций на Ближнем Востоке. Институт считается лидером в своей области и включен в рейтинг 50 ведущих научных учреждений в мире, занимающихся исследованиями общественно-политической сфере.