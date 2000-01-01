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Франция: мусульманин убивший еврейку предстанет перед судом 31.01 11:25   MIGnews.com

Франция: мусульманин убивший еврейку предстанет перед судом

Кобили Траоре, мусульманский иммигрант из Мали, пытавший и убивший пожилую еврейку Сару Халими в апреле 2017 года признан вменяемым и его можно судить.

Траоре выкинул Халими с балкона ее квартиры в Париже. В результате падения она скончалась.

После ареста Траоре заявил, что “потерял рассудок”. Доктор Даниэль Загури заявил, что несмотря на то, что перед атакой Траоре накурился марихуаны, состояние его сознания “изменилось”, но он не был безумен.

Еврейская община обвинила правительство Франции в том, что то пытается покрыть антисемитское преступление, совершенное мусульманином.

Траоре во время атаки кричал “Аллах Акбар!” До атаки Траоре называл дочь Халиби “грязной еврейкой”.
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