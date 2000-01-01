31.01 12:07 MIGnews.com

Вена: Ципи Ливни вручена престижная награда

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30 января на ежегодном международном конгрессе Vienna Congress Com-Sult в Вене, подготовленном организацией Golden Arrow Ципи Ливни, лидеру партии Ха-Тнуа, в прошлом министру иностранных дел Израиля, был вручен почетный приз "Дело жизни". Приз Ципи Ливни был присужден за многолетние усилия на международной арене в борьбе за мир и за безопасность Израиля. В прошлом этой престижной награды удостаивались такие выдающиеся деятели, как лауреат нобелевской премии профессор Дан Шехтман, президент Чехии Вацлав Клаус, президент Израиля Шимон Перес и другие деятели мирового масштаба.На торжественной церемонии вручения награды Ципи Ливни сказала: "Я горда сегодня здесь представлять нашу прекрасную страну. Израиль стремится к миру, хотя сегодня достижение мира иногда кажется несбыточной мечтой.Для меня Австрия - это страна, на земле которой отец моего мужа был заключен в лагере смерти. И сегодня здесь, на земле Европы, я говорю: "Мы помним!" Память о Катастрофе важна и для прошлого, и для будущего. Способность извлечь уроки из трагедии прошлого заключается в умении принять и изучить исторические факты, даже если они болезненны и неприятны. Ни в коем случае нельзя пытаться исказить историю и убежать от исторической правды, - так, как пытаются сделать в последнее время в Польше. После той страшной войны ценности мира изменились. И сегодня эти ценности находятся в опасности. Исламский террор объявил войну всему свободному миру. В такой ситуации популизм и уход в национализм некоторых политиков - это капитуляция перед вызовом террористов. Поэтому я призываю всех лидеров свободного мира, всех тех, кому важны наши ценности, объединить усилия и бороться с экстремизмом и террором - вместе, единым фронтом. Это наша общая борьба".