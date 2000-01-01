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`Нетаниягу придется ответить по делу о закупке субмарин` | Фото:31.01 13:07   MIGnews.com

"Нетаниягу придется ответить по делу о закупке субмарин"

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид принял сегодня (31.1.18) участие в одиннадцатой международной конференции Центра исследований в сфере безопасности (INSS).

Лапид прокомментировал вчерашние публикации в СМИ о том, что премьер-министр будет вызван на допрос по делу о закупке субмарин:

"Главе правительства придется ответить на вопрос, который не дает покоя израильской системе безопасности уже целый год: почему он позволил Германии продать субмарины Египту без обсуждения этого вопроса на заседании военно-политического кабинета. Почему не поставил в известность систему безопасности, министра обороны, начальника Генштаба и армии? Я знаю больше, чем могу сказать, я давал показания по этому делу. Нетаниягу – не второстепенный игрок в этом деле. Закупкой субмарин занимались самые близкие ему люди: Шомрон, Молхо и Авриэль Бар-Йосеф. И если он все знал, то пойдет в тюрьму. А если нет – то с Нетаниягу явно что-то случилось. Я знаком с премьер-министром более двадцати лет. Раньше он никогда бы не допустил, чтобы у него под носом проворачивались такие дела. И если он действительно был не в курсе происходящего, то не может занимать пост главы правительства. Ведь речь идет о безопасности государства!".

Лапид также прокомментировал призывы раввинов запретить женщинам служить в ЦАХАЛе. По словам главы партии "Еш Атид", в армии есть только одна цепочка командования, и раввины не являются ее частью.

"Место раввинов – в синагогах и йешивах. ЦАХАЛ продолжит призывать женщин и не должен проявлять ни капли терпения в отношении уклонистов – ни левых, ни правых", - заявил Яир Лапид.

В своей речи Лапид подчеркнул, что считает, одной из важнейших задач вернуть в политику такие понятия, как ответственность и обязательства.

"Я верю в израильтян. Я верю в то, что они хотят жить по-другому. Ответственность должна исходить от центристов, а не от людей, придерживающихся крайних взглядов. Настоящее лидерство начинается с возможности говорить правду, какой тяжелой бы она не была. А правда в том, что нет волшебных решений. Правда в том, что наша действительность – сложная и запутанная. И правда в том, что без сильной демократии у нас не будет государства Израиль", - отметил на конференции лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.



Пресс-служба фракции "Еш Атид"


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