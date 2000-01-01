31.01 13:28 MIGnews.com

КНДР: США - главный нарушитель прав человека

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Северокорейский Институт по изучению международных вопросов опубликовал доклад о нарушении прав человека в США. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).В документе под названием "Белая книга" утверждается, что Соединенные Штаты Америки, выдавая себя за защитников демократии и прав человека, "не могут скрыть свою отвратительную сущность главного нарушителя прав человек". Как отмечает ТАСС, авторы доклада приводят статистику правонарушений в США за 2017 год, однако не указывают источников информации.В частности, в документе указывается, что за прошедший год в стране было совершено около 61 тысячи преступлений с использованием огнестрельного оружия, жертвами которых стали порядка 15,5 тысяч человек. Кроме того, в тексте также говорится, что в американцы страдают от злоупотребления наркотиками. Согласно данным северокорейской стороны, в США каждый день в среднем около 90 человек приобретают наркотическую зависимость, а каждые 89 секунд совершаются преступления на сексуальной почве.Также в докладе затрагиваются экономические проблемы Вашингтона, в частности высокий уровень безработицы, большое количество бездомных и высокие цены на лекарственные препараты, которые не могут себе позволить местные жители из-за острой нехватки денег. По данным авторов, в прошлом году в США число граждан без постоянного места жительства возросло на 10% по сравнению с 2015 годом. А количество людей, нуждающихся в денежных средствах для своего лечения "достигает 50 млн с лишним человек".Вдобавок, в докладе приводится статистика смертей от болезней. Так, в прошлом году из-за гриппа умерли 36 тысяч американцев, из-за гриппа умерли 36 тысяч, а от астмы – 150 тысяч.Резюмируя эксперты из Северной Кореи указали, что в США назначают на ответственные посты богатых людей, а также усомнились в подлинности свободы слова и выражений на территории американского государства.Напомним, ранее в КНДР призвали корейский народ объединится, и осознать "гнусное нутро и агрессивную сущность США".