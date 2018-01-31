Большая делегация российских военных прибудет в Израиль
10-й канал израильского ТВ сообщает о том, что после переговоров Биньямина Нетаниягу и Владимира Путина в Москве ожидается прибытие большой делегации российских военных и специалистов в области безопасности в Израиль.
Темой обсуждения станет, среди прочего, рост иранского влияния в Сирии, попытка иранцев строить ракетные фабрики в Ливане и усилия Израиля и США по изменению условий иранской ядерной сделки.
Делегацию возглавит глава Совета Безопасности России Николай Патрушев.
Российских представителей примет глава Совета национальной Безопасности Израиля Меир Бен-Шабат. Темой переговоров официально будут “региональные проблемы и совместные интересы России и Израиля в регионе”.
Прибытие российской делегации ожидается на фоне сообщений из Сирии о том, что турецкая интервенция в Африн привела к усилению противоречий между Россией. с одной стороны, и Ираном и Сирией, с другой. Сирийская армия, вопреки позиции России, атаковала турецкий военный конвой в Алеппо. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Иран, Асад, Россия и турецкая эскалация в Алеппо".
Во время своего официального визита в Москву премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предупредил президента России Владимира Путина, что, если Иран продолжит свои попытки закрепиться в Сирии, Израиль "остановит" его.
"Вопрос заключается в том, закрепится ли Иран в Сирии или этот процесс будет остановлен. Если это не прекратится само по себе, это прекратим мы.
Мы также говорили о Ливане, который становится фабрикой высокоточных ракет, угрожающих Израилю. Эти ракеты представляют серьезную угрозу для Израиля, и мы не можем смириться с этой угрозой", - сказал Нетаниягу израильским журналистам во время телефонного брифинга, состоявшегося за несколько минут до вылета из Москвы в Тель-Авив.
Премьер отметил, что упомянутые им ракетные заводы пока что только строятся.
"Я объяснил нашу политику. Это не праздные слова. Русские понимают нашу позицию, они хорошо понимают то значение, которое мы придаем этим угрозам", - добавил он, в то же время не отметив, "принимают" ли русские позицию Еврейского государства.