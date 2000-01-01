31.01 14:11 MIGnews.com

Орена Хазана лишили зарплаты

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Комитет по парламентской этике принял решение отстранить на шесть месяцев депутата Кнессета Орена Хазана ("Ликуд") от участия в пленарных заседаниях Кнессета и работе парламентских комиссий.Кроме того, Хазана на неделю лишили зарплаты. Речь идет о самом тяжелом наказании в истории израильского парламента.Об этом в среду, 31 января сообщает Arutz Sheva.Против Хазана подано пять жалоб на оскорбления. Принимать участие в голосованиях Хазан сможет, но теряет право выступать с речами, представлять законопроекты, вносить предложения и поднимать вопросы, отмечает издание.Издание уточняет, заработная плата Хазана будет отозвана на неделю.Комиссия по этике также отстранила на неделю депутата Михаль Биран ("Сионистский лагерь") за конфликт с тем же Хазаном была отстранена на неделю от пленарных заседаний и работы в комиссиях Кнессета. Аналогичное наказание понесет Став Шафир ("Сионистский лагерь") за оскорбление депутата Мики Зоара ("Ликуд").