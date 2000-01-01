Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Орен Хазан отстранен на шесть месяцев | Фото:31.01 14:11   MIGnews.com

Орена Хазана лишили зарплаты

Комитет по парламентской этике принял решение отстранить на шесть месяцев депутата Кнессета Орена Хазана ("Ликуд") от участия в пленарных заседаниях Кнессета и работе парламентских комиссий.

Кроме того, Хазана на неделю лишили зарплаты. Речь идет о самом тяжелом наказании в истории израильского парламента.

Об этом в среду, 31 января сообщает Arutz Sheva.

Против Хазана подано пять жалоб на оскорбления. Принимать участие в голосованиях Хазан сможет, но теряет право выступать с речами, представлять законопроекты, вносить предложения и поднимать вопросы, отмечает издание.

Издание уточняет, заработная плата Хазана будет отозвана на неделю.

Комиссия по этике также отстранила на неделю депутата Михаль Биран ("Сионистский лагерь") за конфликт с тем же Хазаном была отстранена на неделю от пленарных заседаний и работы в комиссиях Кнессета. Аналогичное наказание понесет Став Шафир ("Сионистский лагерь") за оскорбление депутата Мики Зоара ("Ликуд").
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:48
Польша будет продвигать скандальный "закон о Холокосте"
17:12
В подземном туннеле в Газе погиб член ХАМАСа
16:59
"Ливан заплатит за связи с Ираном в следующей войне"
16:34
Окончательно утверждена реформа в сфере маршрутных такси
16:19
В поселении Негохот предотвратили теракт
16:03
В Германии призвали США согласовывать все санкции против РФ
15:37
Турецкая авиация частично разрушила древнейший храм в Сирии
15:34
В Париже избили 8-летнего мальчика в кипе
15:16
В Москве марихуана дороже, чем в Нью-Йорке
14:59
В Киеве умер первый украинский космонавт Леонид Каденюк
14:30
Два самолета совершили вынужденную посадку в Израиле
14:01
Израиль должен быть готов к реакции Ирана на отмену сделки
13:48
В Холоне в квартире обнаружено 91 кг марихуаны
13:47
Нетаниягу встретился с главой МИДа Германии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus