31.01 16:34 MIGnews.com

Окончательно утверждена реформа в сфере маршрутных такси

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Сегодня министр транспорта и разведки Исраэль Кац сообщил, что 30 января на пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтениях была утверждена реформа в сфере маршрутных такси."Реформа маршруток, над которой я работал последние несколько лет, окончательно утверждена. Нас ждут кардинальные улучшения в этой сфере. Тысячи маршрутных такси будут работать по всей стране. Благодаря реформе, для оплаты проезда в маршрутных такси по всей стране в течение рабочей недели можно будет использовать карточку "рав-кав". Это также позволит пассажирам получать скидки и льготы на проезд, как это происходит сегодня в общественном транспорте", - заявил министр Кац.Напомним, что реформа предполагает системные изменения в сфере маршрутных такси. Кац назвал грядущие нововведения одной из самых крупных транспортных революций за последние годы: "Новая программа позволит оптимально интегрировать маршрутки в систему общественного транспорта: будет значительно расширено число маршрутов, а также введены новые".Министр Кац подчеркнул, что реформа в этой сфере приведет к снижению расходов пассажиров на проезд и значительно улучшит работу общественного транспорта. Министр пояснил, что можно будет оплачивать проезд посредством карточки "рав-кав" во всех маршрутных такси, которые начнут работать в рамках новых тендеров. Речь идет о наиболее востребованных маршрутах по всей стране.Министр Кац добавил, что пассажиры маршрутных такси смогут воспользоваться спектром скидок и льгот, которые распространяются сегодня на все виды общественного транспорта. Речь идет о суточном, недельном, месячном, семестриальном и годовом проездных абонементах, "электронном кошельке". При этом сохранится право осуществлять транзитную пересадку в течение 90 минут. Пассажиры-льготники (школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды) смогут воспользоваться полагающейся им льготой при поездке в маршрутных такси.Отметим, что запланированное нововведение, касающееся субсидирования поездок для владельцев карточки "рав-кав" в маршрутных такси распространится только на будние дни. В шаббаты и праздники существующая сейчас система оплаты за проезд в маршрутных такси останется без изменений.Среди прочего, в рамках реформы предполагается использование GPS технологий. Это позволит пассажирам получать в режиме реального времени информацию о приближении маршрутки к остановке с помощью информационных табло, приложений для смартфонов и интернет-сайтов, предоставляющих информацию о работе общественного транспорта.Как сообщалось ранее, Минтранс намерен осуществить реформу в сфере маршрутных такси до конца этого года.Ведомство планирует распространить реформу на 117 новых и модернизированных маршрутов. Речь идет о 23-х так называемых "транспортных районах" по всей стране, из них 4 новых - Эйлат, Бикат-Оно, Холон - Бат-Ям и район Иудеи и Самарии.Когда проект будет реализован, число маршрутных такси в Израиле значительно возрастет - до 2,500 (увеличение числа маршруток более чем на 300% по сравнению с нынешней ситуацией).Маршрутки в Израиле обычно курсируют по идентичным или схожим с популярными автобусными линиями маршрутам. Пассажиры выбирают этот вид транспорта, так как часто проезд в маршрутке занимает меньше времени, чем на автобусе.Новый список маршрутов включает в себя доставку в наиболее востребованные пункты назначения: офисно-деловые центры, промзоны, центры развлечений, учебные заведения, ВУЗы, больницы, железнодорожные и автобусные вокзалы и т.п.