Нетаниягу встретился с главой МИДа Германии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии в Иерусалиме с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.
По окончании встречи премьер-министр Нетаниягу:
"Всегда есть возможность побеседовать с членами правительства Германии. Например, в Давосе у меня была прекрасная встреча с Ангелой Меркель.
Сейчас мы говорили о ситуации в регионе и о прочных отношениях между нашими странами. Я высоко ценю приверженность Германии безопасности Израиля. Мы обсудили усилия по стабилизации ситуации в регионе, которые становятся всё более интенсивными из-за агрессии Ирана в Сирии и Ливане. Мы говорили о нашем общем стремлении к миру и о возобновлении мирного процесса с палестинцами.
Я хотел бы поблагодарить вас за приверженность Германии безопасности Израиля, которую вы подтвердили в нашем разговоре.