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Нетаниягу встретился с главой МИДа Германии | Фото: Коби Гидеон, GPO31.01 13:47   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с главой МИДа Германии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии в Иерусалиме с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.

По окончании встречи премьер-министр Нетаниягу:

"Всегда есть возможность побеседовать с членами правительства Германии. Например, в Давосе у меня была прекрасная встреча с Ангелой Меркель.
Нетаниягу встретился с главой МИДа Германии | Фото: Коби Гидеон, GPO
Сейчас мы говорили о ситуации в регионе и о прочных отношениях между нашими странами. Я высоко ценю приверженность Германии безопасности Израиля. Мы обсудили усилия по стабилизации ситуации в регионе, которые становятся всё более интенсивными из-за агрессии Ирана в Сирии и Ливане. Мы говорили о нашем общем стремлении к миру и о возобновлении мирного процесса с палестинцами.

Я хотел бы поблагодарить вас за приверженность Германии безопасности Израиля, которую вы подтвердили в нашем разговоре.

Добро пожаловать в Иерусалим".


Видео: https://www.facebook.com/PMORUS/videos/1686090078119460/
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