31.01 14:01 MIGnews.com

Израиль должен быть готов к реакции Ирана на отмену сделки

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Министр строительства Израиля и бывший командующий южным округом ЦАХАЛа генерал в отставке Йоав Галант прокомментировал возможное аннулирование иранской ядерной сделки Соединенными Штатами.Галант заявил: “Мы должны подготовиться к возможной иранской реакции на отмену ядерной сделки. Есть вероятность того, что Иран задействует “Хизбаллу” в своем противостоянии с Соединенными Штатами. Иран стремится получить ядерное оружие и пытается установить персидскую гегемонию в регионе. Иран правит посредством своих агентов в Ираке, и стремится к тому же в Сирии - с помощью шиитских милиций, в первую очередь - “Хизбаллы”. Все это происходит под прикрытием России”.