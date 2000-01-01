31.01 16:03 MIGnews.com

В Германии призвали США согласовывать все санкции против РФ

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В Германии призвали согласовывать дальнейшие санкции США против России, так как они не должны бить по европейскому бизнесу. Соответствующее заявление сделал представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.Немецкий дипломат выразил сомнения относительно новых антироссийских ограничений. По его словам, немецкая сторона будет и дальше призывать "представителей США и Конгресс к тому, чтобы санкции против РФ вводились в тесной координации с Европой".В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Панкин подтвердил, что новые американские санкции могут затронуть совместные проекты РФ с ее партнерами, но Россия прилагает все усилия, чтобы минимизировать потери."Введением санкционных мер против наших партнеров из третьих стран или простой угрозой этого их хотят заставить делать болезненный выбор — прекратить сотрудничество с нами или оказаться отлученными от американского рынка и доллара", — приводит слова Панина "Интерфакс".30 января Минфин США обнародовал список имен из высшего руководства России (как в правительстве, так и в администрации президента), которые могут в дальнейшем попасть под санкции Вашингтона. Кроме политиков, в черный список вошли 96 российских предпринимателей, которые только за первые сутки после публикации "кремлевского доклада" в общей сложности потеряли $1,1 млрд.Позднее министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что новые санкции США против России будут введены "в ближайшее время".При этом эксперты подметили, что санкционный список в точности совпадает с прошлогодним рейтингом россиян — долларовых миллиардеров Forbes. Многие этот факт восприняли, как признак нежелания вводить против Москвы новых экономических ограничений со стороны администрации Дональда Трампа. Эксперты считают, что действия американской стороны несут в себе чисто формальный характер.