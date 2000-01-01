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youtube 31.01 16:59   MIGnews.com

"Ливан заплатит за связи с Ираном в следующей войне"

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что в случае новой войны с Ливаном, Бейрут "поплатится" за укрепление отношений с Ираном. Об этом глава оборонного ведомства объявил во время выступления на ежегодной конференции Института исследований национальной безопасности (INSS).

Либерман подчеркнул, что Ливан будет нести последствия в будущей войне.

"Армия Ливана и "Хизбалла" одинаковы. Они все заплатят высокую цену в случае эскалации", - отметил министр.

По его словам, если на севере начнется конфликт, то "Израиль использует всю свою мощь".

Либерман предупредил, что если жителям Тель-Авива придется сидеть в бомбоубежищах, то в бомбоубежищах будет сидеть весь Бейрут.
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