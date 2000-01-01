31.01 16:59 MIGnews.com

"Ливан заплатит за связи с Ираном в следующей войне"

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что в случае новой войны с Ливаном, Бейрут "поплатится" за укрепление отношений с Ираном. Об этом глава оборонного ведомства объявил во время выступления на ежегодной конференции Института исследований национальной безопасности (INSS).Либерман подчеркнул, что Ливан будет нести последствия в будущей войне."Армия Ливана и "Хизбалла" одинаковы. Они все заплатят высокую цену в случае эскалации", - отметил министр.По его словам, если на севере начнется конфликт, то "Израиль использует всю свою мощь".Либерман предупредил, что если жителям Тель-Авива придется сидеть в бомбоубежищах, то в бомбоубежищах будет сидеть весь Бейрут.