31.01 07:37 MIGnews.com

ЦАХАЛ: "Хизбалла" становится сильнее, но мы подготовлены

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Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот предупреждает, что ливанская организация "Хизбалла" "наращивает свои боевые возможности", передает Arutz Sheva в среду, 31 января.Об этом представитель ЦАХАЛа заявил во время выступления на мероприятии в связи с годовщиной крушения вертолетов 1997 года, во вторик, 30 января.Айзенкот обвинил террористическую группировку в "нарушении резолюций Совета Безопасности ООН", а именно, в поддержке вооруженного присутствия на юге Ливана.Он подчеркнул, что Армия обороны Израиля примет все необходимые меры для защиты северной границы от "Хизбаллы".Представитель ЦАХАЛа отметил, что Армия обороны Израиля "работает день и ночь, чтобы гарантировать готовность", и она в любой момент сможет "сдерживать эти угрозы".""Хизбалле" не стоит и думать о том, чтобы задираться с Израилем или пытаться помешать ведущемуся строительству", — заявил Айзенкот.Начальник генштаба ЦАХАЛа добавил, что все попытки усиления "Хизбаллы", включая производство высокоточных ракет по иранской технологии на территории Ливана, "натолкнутся на жесткий ответ со стороны вооруженных сил Израиля".Напомним, что 6 феврале 1997 года на севере Израиля над поселком Шеар-Иешув произошла авиакатастрофа: в небе столкнулись два военно-транспортных вертолета CH-53, которые должны были пересечь границу и войти в существовавшую тогда израильскую зону безопасности в Южном Ливане. Это была самая крупная воздушная катастрофа в истории Израиля.Государственная комиссия, созданная для выяснения обстоятельства трагедии, не смогла установить причину случившегося.