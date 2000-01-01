ЦАХАЛ: "Хизбалла" становится сильнее, но мы подготовлены
Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот предупреждает, что ливанская организация "Хизбалла" "наращивает свои боевые возможности", передает Arutz Sheva в среду, 31 января.
Об этом представитель ЦАХАЛа заявил во время выступления на мероприятии в связи с годовщиной крушения вертолетов 1997 года, во вторик, 30 января.
Айзенкот обвинил террористическую группировку в "нарушении резолюций Совета Безопасности ООН", а именно, в поддержке вооруженного присутствия на юге Ливана.
Он подчеркнул, что Армия обороны Израиля примет все необходимые меры для защиты северной границы от "Хизбаллы".
Представитель ЦАХАЛа отметил, что Армия обороны Израиля "работает день и ночь, чтобы гарантировать готовность", и она в любой момент сможет "сдерживать эти угрозы".
""Хизбалле" не стоит и думать о том, чтобы задираться с Израилем или пытаться помешать ведущемуся строительству", — заявил Айзенкот.
Начальник генштаба ЦАХАЛа добавил, что все попытки усиления "Хизбаллы", включая производство высокоточных ракет по иранской технологии на территории Ливана, "натолкнутся на жесткий ответ со стороны вооруженных сил Израиля".
Напомним, что 6 феврале 1997 года на севере Израиля над поселком Шеар-Иешув произошла авиакатастрофа: в небе столкнулись два военно-транспортных вертолета CH-53, которые должны были пересечь границу и войти в существовавшую тогда израильскую зону безопасности в Южном Ливане. Это была самая крупная воздушная катастрофа в истории Израиля.
Государственная комиссия, созданная для выяснения обстоятельства трагедии, не смогла установить причину случившегося.