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31.01 09:15   MIGnews.com

Турецких военных в Сирии засекли с террористами

Турецких военных уличили в связях с боевиками из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ). По данным Telegram-канал Directorate 4, турецкие военнослужащие продвинулись вглубь сирийской провинции Алеппо при согласии исламистов.

Сообщается, что турки беспрепятственно вошли в населенный пункт Аль-Эйс, который контролируется бандформированиями террористов. Однако направляясь в город при прикрытии боевиков, большая колонна турецкой военной техники попала под обстрел сирийскими войсками, находящимися восточней в городе Хадер. В результате боев, туркам пришлось отступить.

В Directorate 4 также отметили, что присутствие турецкой армии на территории САР позволяет чувствовать исламистов себя уверенней, поскольку сирийцы не пойдут на прямое столкновение с Турцией. Но при этом, в агентстве считают, что Анкара своими действиями может пытаться сковать правительственные войска Дамаска.

Напомним, с 20 января Турция проводит операцию "Оливковая ветвь" против вооруженных отрядов курдской народной самообороны (YPG). По словам президента страны Реджепа Эрдогана, главной целью турецкой стороны на территории Сирии является не оккупация, а освобождение САР от курдских террористов. Угрожающих национальной безопасности Турции.

"Хайят Тахрир аш-Шам" – одна из основных организаций, составляющих сирийский исламский фронт, которая была создана в феврале 2017 года на базе "Джабхат ан-Нусры. Группировка была создана для борьбы против правительства Башара Асада, а также боевиков шабихи и Хизболлы. На сегодняшний день силы джихадистской организации насчитывают примерно 17 тысяч боевиков.
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