31.01 08:51 MIGnews.com

Словения признает Палестину

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Словения может стать второй страной Евросоюза, которая признает "Государство Палестина".Об этом во вторник, 30 января заявил министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец, передает 10 канал.По его словам, законодатели близки к тому, чтобы проголосовать за это решение, вопреки желанию президента.Предложение о признании ПА государством, которое поддержал политик Карл Эржавец, будет вынесено на голосование парламентского комитета по иностранным делам в эту среду. Эржавец сообщил израильскому послу Эяль Села, что признание "Палестинского Государства" было неизбежно.Отметим, о том, что Словения самостоятельно признает Палестину, независимо от решения остальных стран ЕС, министр иностранных дел Словении заявил 23 января после встречи с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом и министрами ЕС, ответственными за внешнюю политику Брюсселя."Словения проводит независимую политику, и я не понимаю, почему сейчас нужно ждать других", - сказал Эрьявец.Министр выразил уверенность в том, что в долгосрочной перспективе станет очевидно, что "Словения приняла правильное решение в правильный момент".Напомним, на прошлой неделе, президент Словении Борут Пахор сказал, что он не ожидал, что парламент примет такое решение, и подчеркнул, что не одобряет его.