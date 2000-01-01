Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Словения признает Палестину | Фото:31.01 08:51   MIGnews.com

Словения признает Палестину

Словения может стать второй страной Евросоюза, которая признает "Государство Палестина".

Об этом во вторник, 30 января заявил министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец, передает 10 канал.

По его словам, законодатели близки к тому, чтобы проголосовать за это решение, вопреки желанию президента.

Предложение о признании ПА государством, которое поддержал политик Карл Эржавец, будет вынесено на голосование парламентского комитета по иностранным делам в эту среду. Эржавец сообщил израильскому послу Эяль Села, что признание "Палестинского Государства" было неизбежно.

Отметим, о том, что Словения самостоятельно признает Палестину, независимо от решения остальных стран ЕС, министр иностранных дел Словении заявил 23 января после встречи с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом и министрами ЕС, ответственными за внешнюю политику Брюсселя.

"Словения проводит независимую политику, и я не понимаю, почему сейчас нужно ждать других", - сказал Эрьявец.

Министр выразил уверенность в том, что в долгосрочной перспективе станет очевидно, что "Словения приняла правильное решение в правильный момент".

Напомним, на прошлой неделе, президент Словении Борут Пахор сказал, что он не ожидал, что парламент примет такое решение, и подчеркнул, что не одобряет его.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:48
В Холоне в квартире обнаружено 91 кг марихуаны
13:47
Нетаниягу встретился с главой МИДа Германии
13:28
КНДР: США - главный нарушитель прав человека
13:07
"Нетаниягу придется ответить по делу о закупке субмарин"
12:31
США укрепляют Катар
12:07
Вена: Ципи Ливни вручена престижная награда
12:01
Орен Хазан атаковал Юли Эдельштейна
11:25
Франция: мусульманин убивший еврейку предстанет перед судом
11:21
"Мы не должны упускать из виду действия Ирана"
11:11
Умер израильский писатель и поэт Хаим Гури
10:51
Задержаны подозреваемые по делу о нападении на Charlie Hebdo
10:36
В Израиле подорожает бензин
10:18
Что позволено Эльдаду Яниву, запрещено Йораму Шефтелю
09:56
ПА подаст в суд на Трампа
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus