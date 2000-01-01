31.01 09:31 MIGnews.com

"Евреи участвовали в собственном уничтожении"

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В ходе обсуждения последних германских экспериментов по воздействию выхлопных газов на обезьян и людей два польских журналиста неожиданно начали обсуждать тему Холокоста и закона об ответственности за обвинения в соучастии в Холокосте польского государства и народа.Директор правительственного телеканала Марсин Вольки беседовал с комментатором Рафаэлем Земкевичем.Вольски сказал: “Это - старая добрая немецкая традиция. Давайте проведем выхлопную трубу в камеру. Это - метод проб и ошибок. Сначала они засовывали выхлопную трубу в фургоны, в такие газовые камеры на колесах. Затем они стали жаловаться на то, что слишком долго времени требуется чтобы их убить. И они стали искать более эффективные технологии”.После этого Земкевич и Вольски атаковали израильских критиков польского закона о Холокосте. Зимкевич сказал: “Не удивляйтесь, когда узнаете, что евреи распяли Иисуса или были соучастниками Холокоста. Если вы посмотрите на доли соучастников Холокоста, вы осознаете, что евреи приняли участие в собственном уничтожении”.Вальски добавил: "Терминологически, лингвистически, мы можем утверждать, что это были не немецкие лагеря и не польские, а еврейские. В конце концов, кто оперировал крематориями?"