31.07 11:08 MIGnews.com

Адвокат Азарии: возможно, мы прекратим процесс апелляций

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Комментарии

Адвокат Йорам Шефтель, представляющий интересы “хевронского стрелка” Эльора Азарии прокомментировал заявление начальника Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота в связи с окончанием суда.Айзенкот заявил, что готов рассмотреть вопрос об облегчении наказания для Азарии.Шефтель заявил, что “если слова начальника Генштаба подтвердятся”, он готов будет рассмотреть вопрос о прекращении подачи апелляций на решение суда.Шефтель также отказался извиняться за свои грубые атаки против главы военного апелляционного суда, отказавшего вчера в прошении Азарии, и в отношении главного военного прокурора.