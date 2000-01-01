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Чарли Азария: служите в ЦАХАЛе 31.07 12:02   MIGnews.com

Чарли Азария: служите в ЦАХАЛе

Чарли Азария, отец “хевронского стрелка” Эльора Азарии, дал интервью радио Галей ЦАХАЛ.

Чарли Азария заявил, что семья готова “рассмотреть любое серьезное предложение по сокращению наказания для Эльора”.

Чарли заявил, что его сын не будет каяться и извиняться, в случае, если это будет названо условием помилования - поскольку он уверен в своей правоте. Отец солдата сказал: “Никто не может залезть ему в голову и понять, что он чувствовал в критический момент”.

В конце интервью Чарли Азария, ветеран израильской полиции, сказал: “Я хочу сказать нечто важное для нашей молодежи. Нет у нас другой страны. Это наша страна, и мы должны ее защищать. Не будет защитников, не будет армии - не будет и страны. надо служить в ЦАХАЛе”.
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