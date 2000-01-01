Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Кремль призвал США отказаться от политической шизофрении 31.07 23:20   MIGnews.com

Кремль призвал США отказаться от политической шизофрении

Вашингтону следует отказаться от политики ограничений в отношении Москвы, только после этого возможна нормализация отношений между США и Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Выход из этой ситуации лежит в русле проявления политической воли налаживания отношений, процессе реабилитации от обострения политической шизофрении, фиксировании желания нормализовать эти отношения и отказе от попыток санкционного диктата", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как можно наладить российско-американские отношения.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп в скором времени подпишет законопроект о новых антироссийских санкциях. Документом, который был одобрен Конгрессом США 28 июля, вводятся ограничения для компаний в том числе нефтегазового сектора.

В ответ на действия Вашингтона российский МИД объявил, что с 1 августа сотрудники американского посольства в Москве не смогут пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складскими помещениями на Дорожной улице в столице. Кроме того, ведомство потребовало сократить число сотрудников американских дипмиссий до 455 человек.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что Москва очень долго ждала улучшений в отношениях с США, но они так и не последовали.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:08
Британия лишила гражданства 150 джихадистов
22:10
В Израиле дорожает бензин
21:44
Стало известно, где пройдет летняя Олимпиада-2028
21:21
Тверия. Учитель младшей школы заставлял учениц себя трогать
20:28
Экс-глава Генштаба ЦАХАЛа назвал Регев и Битана обезьянами
19:56
Вот так улов: Рыбак выловил в Ярконе артиллерийскую мину  
18:45
Sunday Times уволила автора антисемитской статьи о Би-би-си
17:59
Помощник президента назвал "Гаарец" газетой лжи и клеветы
17:37
"Бомбы-вонючки" из Израиля не подошли Индии. Слабо воняют
17:05
Британия отказалась судить Тони Блэра за вторжение в Ирак
16:35
Автор кодекса солдат ЦАХАЛа: приговор Азарии слишком мягок
15:57
Красный Крест: дайте заключенным ХАМАСа видеться с семьями
15:17
Семья охранника посольства в Аммане боится мести
14:41
Задержаны 33 поджигателя беспорядков в Иерусалиме
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus