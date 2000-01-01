31.07 13:39 MIGnews.com

Адвокат Азарии: жирный командующий - не пример в службе

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Адвокат “хевронского стрелка” Эльора Азарии Йорам Шефтель дал скандальное интервью, в котором обрушился с оскорблениями на военное руководство страны.В интервью 10-му каналу израильского ТВ Шефтель раскритиковал армию и сказал, что в отношении солдата и его семьи совершена великая несправедливость. Шефтель оскорбил начальника Генштаба генерала Гади Айзенкота: “Он похож на чиновника в муниципалитете. Настолько толстый человек не может создать правильного представления о службе”.Главного военного прокурора Шефтель обозвал “кровожадным хищным зверем”.