31.07 14:06 MIGnews.com

Солдат Эгоз своей смертью спас пять израильтян

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Солдат спецназа и чемпион Израиля по боксу Офек Клугман разбился в минувшие выходные на перекрестке Сомех в результате автомобильной аварии.Мотоцикл Клугмана перевернулся и он был тяжело ранен он скончался в больнице Рамбам.Семья пожертвовала органы солдата. 65-летнему жителю Кирьят-Ата, перенесшему несколько тяжелых сердечных приступов, пересадили сердце. 51-летнему жителю Тель-Авива пересадили печень. Легкие пересадили 35-летней женщине в больнице Бейлинсон, Петах-Тиква. Одну почку пересадили 47-летнему мужчине, также в Бейлинсон.Клугман, завоевавший бронзовую медаль по боксу на молодежном чемпионате Европы, мог выбрать легкую службу - но предпочел служить в Эгоз, потому что он любил свою страну и свой народ.Мэр Нацрат Илит, города в котором жил солдат сказал: “Офек - соль земли. Он пошел добровольцем в Эгоз, выбрав более трудный путь”.