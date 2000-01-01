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01.08 00:08   MIGnews.com

Британия лишила гражданства 150 джихадистов

По данным газеты The Sunday Times британское правительство лишило гражданства и возможности вернуться в Великобританию более 150 джихадистов и других уголовных преступников.

Такое решение британское правительство приняло из-за опасений, что крах ИГИЛ приведет к притоку боевиков из Сирии.

Согласно указу с марта этого года легального статуса в Британии лишили более 40 подозреваемых экстремистов. Около 30 из них лишились британского паспорта.

Среди тех, кто лишился гражданства, и боевики, и так называемые "невесты джихадистов".

Гражданства лишаются те, у кого есть двойное гражданство, или лица, родители которых имели двойное гражданство. Министры не могут лишить человека легального статуса в Британии в случае, если у него нет другого, поскольку он становится лицом без гражданства.
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