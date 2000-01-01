31.07 17:59 MIGnews.com

Помощник президента назвал "Гаарец" газетой лжи и клеветы

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов атаковал израильскую газету "Гаарец", обвинив издание не только в публикации лживых и клеветнических заметок, но в нанесении ущерба азербайджано-израильских отношениям.Так, 30 июля в газете была опубликована статья о том, что в последние несколько месяцев семья азербайджанского президента Ильхама Алиева скупает недвижимость в Израиле и инвестирует в Еврейское государство капитал, в связи с чем в указанный период страну посещал сын президента Гейдар Алиев."К сожалению, некоторые представители СМИ при полном отсутствии ответственности считают, что их профессия заключается в распространении ложной и клеветнической информации. В израильской газете "Гаарец" неоднократно публиковались инсинуации об Азербайджане, его внутренней и внешней политике. Но поскольку очередные ложь и клевета направлены непосредственно против семьи президента Азербайджана, необходимо выразить к этому свое отношениеу", - заявил Мамедов агентству "АзерТАджу".Он подчеркнул, что Гейдар Алиев ни разу в жизни не посещал Израиль."Эта информация – не что иное, как ложь и клевета, и не имеет ничего общего с реальностью. Подобные публикации в израильской прессе вызывают сожаление, противореча самому духу отношений между нашими странами", - добавил он.Главной проблемой он называет то, что в статье приводятся слова израильского министра туризма Ярива Левина."В качестве подтверждения своих коварных намерений журналист "Гаареца" цитирует министра туризма Израиля Ярива Левина. Я думаю, что посольству Израиля или же самому министру Яреву Левину непременно надлежит выразить свое отношение к этой ложной и клеветнической информации", - гласит заявление помощника президента Азербайджана.