Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Помощник президента назвал `Гаарец` газетой лжи и клеветы 31.07 17:59   MIGnews.com

Помощник президента назвал "Гаарец" газетой лжи и клеветы

Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов атаковал израильскую газету "Гаарец", обвинив издание не только в публикации лживых и клеветнических заметок, но в нанесении ущерба азербайджано-израильских отношениям.

Так, 30 июля в газете была опубликована статья о том, что в последние несколько месяцев семья азербайджанского президента Ильхама Алиева скупает недвижимость в Израиле и инвестирует в Еврейское государство капитал, в связи с чем в указанный период страну посещал сын президента Гейдар Алиев.

"К сожалению, некоторые представители СМИ при полном отсутствии ответственности считают, что их профессия заключается в распространении ложной и клеветнической информации. В израильской газете "Гаарец" неоднократно публиковались инсинуации об Азербайджане, его внутренней и внешней политике. Но поскольку очередные ложь и клевета направлены непосредственно против семьи президента Азербайджана, необходимо выразить к этому свое отношениеу", - заявил Мамедов агентству "АзерТАджу".

Он подчеркнул, что Гейдар Алиев ни разу в жизни не посещал Израиль.

"Эта информация – не что иное, как ложь и клевета, и не имеет ничего общего с реальностью. Подобные публикации в израильской прессе вызывают сожаление, противореча самому духу отношений между нашими странами", - добавил он.

Главной проблемой он называет то, что в статье приводятся слова израильского министра туризма Ярива Левина.

"В качестве подтверждения своих коварных намерений журналист "Гаареца" цитирует министра туризма Израиля Ярива Левина. Я думаю, что посольству Израиля или же самому министру Яреву Левину непременно надлежит выразить свое отношение к этой ложной и клеветнической информации", - гласит заявление помощника президента Азербайджана.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:45
Sunday Times уволила автора антисемитской статьи о Би-би-си
17:37
"Бомбы-вонючки" из Израиля не подошли Индии. Слабо воняют
17:05
Британия отказалась судить Тони Блэра за вторжение в Ирак
16:35
Автор кодекса солдат ЦАХАЛа: приговор Азарии слишком мягок
15:57
Красный Крест: дайте заключенным ХАМАСа видеться с семьями
15:17
Семья охранника посольства в Аммане боится мести
14:41
Задержаны 33 поджигателя беспорядков в Иерусалиме
14:06
Солдат Эгоз своей смертью спас пять израильтян
13:43
ПА выделит "героям" Восточного Иерусалима 20 млн. долларов
13:39
Адвокат Азарии: жирный командующий - не пример в службе
12:55
Скончалась известная актриса Жанна Моро
12:38
ПА: обмен территориями - только после признания Палестины
12:02
Чарли Азария: служите в ЦАХАЛе
11:43
В Венесуэле в день выборов убили 11 человек
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus