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Лейбористы австралийского штата признали Палестину | Фото: Robert Thivierge/Flickr31.07 19:28   MIGnews.com

Лейбористы третьего австралийского штата признали Палестину

Члены Лейбористской партии самого густонаселенного австралийского штата Новый Южный Уэльс проголосовали за признание независимости Палестинского государства.

Соответствующая резолюция была принята по инициативе бывшего главы МИД Австралии, а ныне премьера Нового Южного Уэльса Боба Карра на конференции партии, которая прошла 30 июля в Сиднее.

Таким образом, лейбористы штата присоединились к своим однопартийцам из штатов Западная и Южная Австралия, которые ранее уже приняли документы с призывом к следующему лейбористскому правительству признать Палестину уже на государственном уровне.

Самое сильное давление это окажет на лидера лейбористов Австралии Билла Шортена, который в следующем году возглавит федеральную конференцию партии. Сам он сегодня высказался против каких-либо односторонних движений.

"Есть два вопроса, один из которых - законные устремления. Я настаиваю на законных чаяниях палестинцев иметь собственное государство, и я поддерживаю их, но есть также и законные чаяния израильтян жить в безопасных границах", - сказал он на местном телевидении 31 июля.

Он подтвердил свою поддержку позиции Лейбористской партии на счет двухстороннего урегулирования израильско-палестинского конфликта.

"Мы поддерживаем решение о "двух государствах", которое, в конечном итоге, включает признание Палестины", - сказал Сократ.

Стоит подчеркнуть тот факт, что в течение долгих лет Лейбористская партия Австралии традиционно поддерживала Израиль, но в последние годы в ней усилились пропалестинские настроения.
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