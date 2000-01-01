31.07 19:28 MIGnews.com

Лейбористы третьего австралийского штата признали Палестину

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Члены Лейбористской партии самого густонаселенного австралийского штата Новый Южный Уэльс проголосовали за признание независимости Палестинского государства.Соответствующая резолюция была принята по инициативе бывшего главы МИД Австралии, а ныне премьера Нового Южного Уэльса Боба Карра на конференции партии, которая прошла 30 июля в Сиднее.Таким образом, лейбористы штата присоединились к своим однопартийцам из штатов Западная и Южная Австралия, которые ранее уже приняли документы с призывом к следующему лейбористскому правительству признать Палестину уже на государственном уровне.Самое сильное давление это окажет на лидера лейбористов Австралии Билла Шортена, который в следующем году возглавит федеральную конференцию партии. Сам он сегодня высказался против каких-либо односторонних движений."Есть два вопроса, один из которых - законные устремления. Я настаиваю на законных чаяниях палестинцев иметь собственное государство, и я поддерживаю их, но есть также и законные чаяния израильтян жить в безопасных границах", - сказал он на местном телевидении 31 июля.Он подтвердил свою поддержку позиции Лейбористской партии на счет двухстороннего урегулирования израильско-палестинского конфликта."Мы поддерживаем решение о "двух государствах", которое, в конечном итоге, включает признание Палестины", - сказал Сократ.Стоит подчеркнуть тот факт, что в течение долгих лет Лейбористская партия Австралии традиционно поддерживала Израиль, но в последние годы в ней усилились пропалестинские настроения.