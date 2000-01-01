31.07 20:28 MIGnews.com

Экс-глава Генштаба ЦАХАЛа назвал Регев и Битана обезьянами

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Бывший начальник Генштаба Армии обороны Израиля Дан Халуц резко раскритиковал "ликудников" министра культуры и спорта Мири Регев и председателя парламентской коалиции Давида Битана, обвинив их в человекообразности.Таким образом Халуц ответил на критику вышеупомянутых политиков в адрес директора ШАБАК Надава Аргамана. Битан ранее назвал агентов ШАБАКа “трусами” - за то, что они якобы рекомендовали убрать металлоискатели с Храмовой Горы, а Регев заявила, что такая рекомендация была дана “помешанными”."Эти люди просто не понимают, что возможность говорить такие вещи им предоставлена, благоадря тем, кого они называют помешанными трусами. Дарвин говорил, что человек эволюционировал от обезьян. В израильской общественной жизни слишком много людей, которые еще не завершили этот процесс", - заявил генерал-лейтенант Халуц радио Галец ЦАХАЛ.По его словам такие слова в адрес ШАБАКа могут создать проблемы для организации, что, в свою очередь, может нанести ущерб безопасности Израиля."Подобный дискурс наносит большой ущерб. Когда ШАБАК не получает поддержки, это создает проблемы в будущем", - добавил бывший военный.В ответ на это Битан назвал Халуца "самым неудачным и высокомерным начальником штаба ЦАХАЛ", обвинив его в расизме."Я не хочу опускаться до его уровня, но он не усвоил, что в условиях демократии решения принимаются избранными должностными лицами, а не такими людьми, как он. Человек, продававший свои акции, пока были похищены солдаты, и выступавший против разработки системы "Железный купол", продолжает терпеть неудачу во всем, что говорит, как он потерпел неудачу и в армии", - сказал депутат."Из-за своего высокомерия Халуца плохо руководил ЦАХАЛом. Он никогда не умел воспринимать критику. Халуц пополнил длинный список людей, которые называют инакомыслящих обезьянами и стадными животными", - добавила Мири Регев.