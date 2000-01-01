31.07 08:00 MIGnews.com

Заявление начальника Генштаба ЦАХАЛа по делу Азарии

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Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Гади Айзенкот распространил заявление в связи с подтверждением приговора по делу “хевронского стрелка” Эльора Азарии.В заявлении говорится: “ЦАХАЛ воюет с террором целенаправленно, профессионально и с соблюдением собственных ценностей. Силы ЦАХАЛа, включая батальон Шимшон бригады Кфир днем и ночью стоят перед исключительным вызовом, командиры армии и я полны восхищением и горды их достижениями перед лицом врага.Сержант резерва Эльор Азария - солдат боевых подразделений, который, как и многие другие служил на переднем крае и принимал участие в защите безопасности граждан Государства Израиль.Сегодня суд высказался ясно и однозначно. Военная судебная система провела этичный, профессиональный и беспристрастный процесс. Она приняла свое решение независимо и без всякого внешнего вмешательства. ЦАХАЛ под моим командованием учится на данном инциденте, извлек из него уроки и продолжает это делать и сегодня. Легальные процедуры военного суда закончились. Азария принял решение подать прошение о помиловании. Оно будет изучено, с учетом всех релевантных обстоятельств и соображений, и моих обязательств исключительно перед лицом ценностей ЦАХАЛа и его бойцов”.