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Заявление начальника Генштаба ЦАХАЛа по делу Азарии 31.07 08:00   MIGnews.com

Заявление начальника Генштаба ЦАХАЛа по делу Азарии

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Гади Айзенкот распространил заявление в связи с подтверждением приговора по делу “хевронского стрелка” Эльора Азарии.

В заявлении говорится: “ЦАХАЛ воюет с террором целенаправленно, профессионально и с соблюдением собственных ценностей. Силы ЦАХАЛа, включая батальон Шимшон бригады Кфир днем и ночью стоят перед исключительным вызовом, командиры армии и я полны восхищением и горды их достижениями перед лицом врага.

Сержант резерва Эльор Азария - солдат боевых подразделений, который, как и многие другие служил на переднем крае и принимал участие в защите безопасности граждан Государства Израиль.

Сегодня суд высказался ясно и однозначно. Военная судебная система провела этичный, профессиональный и беспристрастный процесс. Она приняла свое решение независимо и без всякого внешнего вмешательства. ЦАХАЛ под моим командованием учится на данном инциденте, извлек из него уроки и продолжает это делать и сегодня. Легальные процедуры военного суда закончились. Азария принял решение подать прошение о помиловании. Оно будет изучено, с учетом всех релевантных обстоятельств и соображений, и моих обязательств исключительно перед лицом ценностей ЦАХАЛа и его бойцов”.
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