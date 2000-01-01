31.07 11:34 MIGnews.com

Путин запретил использовать в России VPN и Tor

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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование технологий доступа к заблокированным в стране сайтам. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Почти все нормы вступят в силу с 1 ноября 2017 года, несколько статей начнут действовать с момента публикации.Под действие закона потенциально попадают все прокси- и VPN-сервисы, а также анонимные сети Tor, I2P и Freenet. Их владельцам предлагается обеспечить доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора.Документ также запрещает операторам поисковых систем выдавать ссылки на заблокированные в России ресурсы.Дума приняла федеральный закон 21 июля, Совфед одобрил его 25 июля.Заниматься отслеживанием анонимайзеров, Tor и VPN-сервисов, предоставляющих доступ к заблокированным в России сайтам, будут сотрудники ФСБ и МВД.