Путин запретил использовать в России VPN и Tor

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование технологий доступа к заблокированным в стране сайтам. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Почти все нормы вступят в силу с 1 ноября 2017 года, несколько статей начнут действовать с момента публикации.
Под действие закона потенциально попадают все прокси- и VPN-сервисы, а также анонимные сети Tor, I2P и Freenet. Их владельцам предлагается обеспечить доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора.
Документ также запрещает операторам поисковых систем выдавать ссылки на заблокированные в России ресурсы.
Дума приняла федеральный закон 21 июля, Совфед одобрил его 25 июля.
Заниматься отслеживанием анонимайзеров, Tor и VPN-сервисов, предоставляющих доступ к заблокированным в России сайтам, будут сотрудники ФСБ и МВД.