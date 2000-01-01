31.12 10:19 MIGnews.com

Борцы с коррупцией: Правительство предало страну

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Элиад Шрага, председатель Движения за Качественное Правительство выступил на митинге борцов с коррупцией на бульваре Ротшильд в городе Тель-Авив.Шрага сообщил тысячам поклонников, с энтузиазмом встретивших его речь: “На прошлой неделе я напомнил вам, что некая невидимая рука предала отечество и написала письмо, разрешающее немцам продать подлодки Египту. Подлодки, которые могут нести ядерное оружие, которые могут, нанести по нам второй удар, которые могут причинить критический ущерб Государству Израиль. Подлодки, которые могут выпустить торпеды по подлодкам, в которых сидим мы, сидят наши дети, сидят наши внуки. Они предали отечество - и пусть теперь не вешают вам лапшу на уши. невидимая рука, о которой не ведает ни командующий ВМС, ни начальник Генштаба, ни министр обороны Невидимая рука, о которой не знает даже президент Израиля. Никто не знает, кто написал это письмо, кто же его написал?”