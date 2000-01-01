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Заберем и уничтожим: Кадыров готов к возвращению боевиков 31.12 10:32   MIGnews.com

Заберем и уничтожим: Кадыров готов к возвращению боевиков

Российские власти располагают данными о направляющихся в Чечню террористах, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, боевики находятся в ближнем зарубежье и правоохранительные органы готовы уничтожить их ещё на границе. Об опасности проникновения в страну террористов, бегущих из Сирии и Ирака, в последнее время говорили Владимир Путин и главы спецслужб. О том, как российские силовые структуры противостоят радикальным исламистам, — в материале Russia Today.

Чеченские силовики готовятся предотвратить проникновение на территорию республики членов террористических группировок. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, направленные в Россию боевики уже добрались до Грузии. Такое заявление руководитель республики сделал в эфире программы «Итоги недели» на НТВ.

«Мы же слышали лозунги этих шайтанов, что они говорят: «Мы придём в Россию, мы вам покажем, мы взорвём, мы уничтожим...» У нас есть информация о нескольких шайтанах, их отправили совершать теракты в Чеченскую Республику, они дошли до Грузии. Мы их ждём, и, как только они перейдут границу, мы их сразу заберём или уничтожим», — рассказал Кадыров.

Доверять информации Рамзана Кадырова о реальности террористической угрозы призвал член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев.

«Надо исходить из того, что Кадыров — максимально информированный человек в этом смысле. Причём он владеет как информацией по состоянию дел внутри страны, так и данными по тому, как себя ведут оставшиеся в живых террористы, которые будут покидать территорию Сирии... и будут делать серьёзные попытки возвращаться в Россию», — рассказал собеседник RT.

При этом контроль за террористической угрозой с российской стороны достаточно серьёзный, и об этом говорят цифры. По его словам, согласно статистике, сейчас в заключении находятся более 5000 человек, подозреваемых в подготовке или уже совершивших теракты.

По словам парламентария, несмотря на то что физически невозможно отловить всех радикалов, которые попытаются проникнуть в Россию, важна мощная и оперативная антитеррористическая работа. При этом он обратил внимание на то, что оглашение оперативной информации может успокоить россиян, поскольку это, как и недавнее выступление Бортникова, говорит о том, что российские спецслужбы научились работать на предупреждение терактов.

«Раньше, лет 10—15 назад, мы, к сожалению, работали на раскрытие терактов. Сейчас же очень много предупреждённых преступлений. В 2017 году мы предотвратили около 50 террористических преступлений в самых разных субъектах», — рассказал собеседник RT.

Он добавил, что постоянно ведётся работа по отслеживанию боевиков из России и стран СНГ, которые могут вернуться на родину с Ближнего Востока после разгрома ИГ. По его словам, беспокойство должно вызывать отсутствие информации, а не её наличие.
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