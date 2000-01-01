31.12 11:29 MIGnews.com

Израиль усилит меры по борьбе с нелегалами из Африки

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Власти Израиля усиливают меры по выдворению 42 тысяч нелегальных мигрантов из страны. Правительство намерено выделить на эту проблему дополнительных 200 миллионов шекелей в год.Управление регистрации населения получит 180 дополнительных рабочих мест для новых сотрудников, которые займутся приведением этого решения в исполнение. В частности, они будут проверять прошения мигрантов о выезде в третью страну.Кроме того, управление займется организацией их отправки, а также борьбой с работодателями, которые нанимают нелегалов на работу.Правительство также намерено утвердить решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Моше Кахлона и Арье Дери о предоставлении каждому выдворяемому поощрительной "выездной компенсации" в размере $3500.Около 60 тысяч беженцев из Африки (в основном из Судана и Эритреи) незаконно проникли в Израиль за последние годы. Из них на сегодняшний день в стране находится около 42 тысяч.Отмечается, что несколько тысяч уже уехали, поток новых мигрантов практически прекратился благодаря новому заградительному забору на южной границе Израиля.