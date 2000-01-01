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СМИ: Токио рассматривает четыре сценария войны с КНДР | Фото: Thinkstock31.12 11:55   MIGnews.com

СМИ: Токио рассматривает четыре сценария войны с КНДР

Власти Японии обсуждают возможные ответы на вооруженный конфликт на Корейском полуострове. Об этом сообщает издание The Japan Times в воскресенье, 31 декабря.

В частности, Совет национальной безопасности рассматривает четыре сценария развития событий: столкновение между вооружёнными силами КНДР и Южной Кореи, упреждающий удар США по Пхеньян, вторжение южнокорейских сил в КНДР и ракетный удар Пхеньяна по Японии.

Отмечается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел совещание со своими советниками.

В ходе заседания власти решили начать моделирование сценариев конфликта и обсудили, сколько военных США могут быть присланы в качестве подкрепления.
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