31.12 21:11 MIGnews.com

Меркель призвала ЕС к сплоченности в 2018 году

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Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала в наступающем году совместно с Францией содействовать сплоченности Европейского союза и работать над решением проблем сообщества. Об этом говорится в тексте ее новогоднего обращения к гражданам."Будущее Германии неразрывно связано с будущим Европы", - говорит она. По ее словам, необходимо, чтобы все 27 стран - членов ЕС проявляли сплоченность. "Этот вопрос будет решающим в ближайшие годы", - отмечает глава правительства.В частности, сообществу следует "защищать свои ценности" как внутри собственных границ, так и за их пределами, добавляет Меркель. По ее словам, делать это следует "солидарно и с уверенностью в своих силах", передает ТАСС.