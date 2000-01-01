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Конференция Ликуда обсудит аннексию Западного берега 31.12 12:31   MIGnews.com

Конференция Ликуда обсудит аннексию Западного берега

Высшие функционеры партии Ликуд обсудят вечером 31 декабря вопрос об аннексии Иудеи и Самарии.

Конференция центрального комитета Ликуда пройдет в Аэропорт-Сити в аэропорту Бен-Гурион.

В конференции примут участие спикер Кнессета Юли Эдельштейн, мэр Иерусалима Нир Баркат, министр общественной безопасности Гилад Эрдан, министр защиты окружающей среды Зеев Элькин и министр транспорта Исраэль Кац.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу давно выступает против подобного рода политических деклараций и не примет участия в конференции. В то же время, по словам источников в Ликуде, он никак не препятствует проведению мероприятия.

Резолюцию об аннексии выдвигает бывший министр внутренних дел Гидеон Саар.

Конференция собирается по требованию 900 функционеров Ликуда с Западного берега. Речь идет о первой такого рода конференции с момента эвакуации из Газы в 2005 году.
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