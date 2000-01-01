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31.12 21:48   MIGnews.com

Франция усиливают меры безопасности на Новый год

Власти Франции усилили меры безопасности в связи с празднованиями Нового года, мобилизованы около 140 тыс. сотрудников служб безопасности. Об этом сообщается агентство RT со ссылкой на МВД страны.

"Празднование Нового года вписывается в контекст по-прежнему высокой террористической угрозы", — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, для обеспечения безопасности 31 декабря мобилизованы 56 тыс. полицейских, 36 тыс. жандармов, 39,8 тыс. пожарных и 7 тыс. военнослужащих — членов операции "Sentinelle".
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