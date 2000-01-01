31.12 14:44 MIGnews.com

Трамп: Коалиция отвоевала у ИГ почти всю Сирию

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Западная коалиция отвоевала у боевиков террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке почти всю захваченную ими территорию.Об этом в воскресенье, 31 декабря заявил президент США Дональд Трамп в ходе еженедельного обращения к гражданам страны."Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГ. На данный момент коалиция отвоевала почти 100% территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем этих террористов", - подчеркнул глава Белого дома.Ранее власти США отмечали, что российские ВКС осуществили "лишь небольшую часть операций против "Исламского государства". Такую же позицию поддержали и другие западные страны. В частности, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что Россия "присвоила" себе победу в Сирии.