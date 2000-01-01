31.12 17:47 MIGnews.com
"Сионистский лагерь" поздравил израильтян с Новым годом
Лидеры израильской оппозиции поздравили израильтян с наступающим Новым годом.
Видеопоздравления с "сновимгодом" опубликовали на своих страницах в "Фейсбуке" депутаты Кнессета Ципи Ливни и Ицхак Герцог("Сионистский лагерь").
Депутат кнессета Ксения Светлова при поддержке "Сионистского лагеря" организовала праздничный вечер в честь наступающего Нового 2018 года.
В шутливом новогоднем поздравлении депутат перечислила основные социальные проблемы, нерешенные в уходящем году, и напомнила премьер-министру Израиля, что Дед Мороз их не решит.
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