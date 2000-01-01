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`Сионистский лагерь` поздравил израильтян с Новым годом | Фото:31.12 17:47   MIGnews.com

"Сионистский лагерь" поздравил израильтян с Новым годом

Лидеры израильской оппозиции поздравили израильтян с наступающим Новым годом.

Видеопоздравления с "сновимгодом" опубликовали на своих страницах в "Фейсбуке" депутаты Кнессета Ципи Ливни и Ицхак Герцог("Сионистский лагерь").

Депутат кнессета Ксения Светлова при поддержке "Сионистского лагеря" организовала праздничный вечер в честь наступающего Нового 2018 года.

В шутливом новогоднем поздравлении депутат перечислила основные социальные проблемы, нерешенные в уходящем году, и напомнила премьер-министру Израиля, что Дед Мороз их не решит.

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